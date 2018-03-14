وأمرت هيئة قضاة مكونة من ثلاثة أعضاء، الأربعاء، بأن هالاز سيجير، البالغة من العمر 21 عاما، تواجه خطر المحاكمة على قضايا أخرى بخلاف ما جاء في طلب التسليم التركي.

كما خلص القضاة إلى أن بعض الجرائم المطلوبة على أساسها، مثل المشاركة في احتجاجات وصنع لافتات، ليست جرائم أصلا.

واعتقل التسعة في ديسمبر لصلتهم المزعومة بجبهة حزب التحرر الشعبي الثوري اليسارية، التي تعتبرها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وأشارت الهيئة القضائية إلى أن حياة سيجير قد تكون في خطر إذا عادت إلى تركيا. ونفت سيجير الاتهامات الموجهة لها.