وأضاف ديمتري بيسكوف أن اتهام روسيا ليسله أساس من الصحة.

وقال بيسكوف إن روسيا ما زالت مستعدة للتعاون مع التحقيق البريطاني في القضية ولكن أي إجراءات محتملة تتخذها لندن ضد موسكو ستستدعي ردا.

وتابع المتحدث باسم الكرملين قوله أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد الرد

وفي وقت سابق تترأست رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاثنين الماضي، اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لبحث تسميم الجاسوس الروسي المزدوج سابق وابنته.

ولايزال العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال 66 عاما، وابنته يوليا يرقدان في المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من مارس الجاري ، بعد العثور عليهما فاقدي الوعي.