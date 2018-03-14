وقال دوتيرتي في بيان "أعلن فيه أن الفلبين ألغت مصادقتها على اتفاقية روما بمفعول فوري.

وكان رئيس الفلبين قد أعلن في وقت سابق إنه لا يوجد أي احتمال لمثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه لن يكون من حقها قانونا توجيه اتهامات له "ولو بعد مليون سنة".

وأضاف دوتيرتي "صدقوا. لا يمكنهم ذلك أبدا ولا حتى الأمل في الحصول على سلطة قضائية تجاهي".

وفي سياق متصل قدم محامي فلبيني شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يتهم فيها دوتيرتي بجعل القتل "أفضل وسيلة" في حربه المستمرة منذ 19 شهرا على المخدرات.

وفي السياق ذاته قالت المحكمة الشهر الماضي إنها بدأت عملية فحص أولية لتحديد مدى اختصاصها وعما إذا كانت هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في الفلبين.