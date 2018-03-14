وقال ترامب في كلمة ألقاها في قاعدة (ميرامار) الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الاميركية بولاية كاليفورنيا الثلاثاء: "أننا نقوم حاليا بأكبر عملية تعزيز عسكري منذ عهد رونالد ريغان وإحدى أكبر عمليات التعزيز العسكري التي شهدناها في تاريخ أمتنا على الاطلاق".



وأشار في هذا السياق إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه ادارته مع الكونغرس أخيرا بشأن الموازنة للعامين القادمين سيوفر 700 مليار دولار لإنفاقها في مجال الدفاع خلال العام الجاري إلى جانب 716 مليار دولار خلال العام المقبل.



ووصفه ترامب بأنه الانفاق "الأكبر على الإطلاق" في تاريخ الولايات المتحدة و"أكثر بكثير من انفاق أي دولة أخرى على الاطلاق"، بحسب وكالة "كونا".

وقال ترامب في كلمة ألقاها في قاعدة (ميرامار) الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الاميركية بولاية كاليفورنيا الثلاثاء: "أننا نقوم حاليا بأكبر عملية تعزيز عسكري منذ عهد رونالد ريغان وإحدى أكبر عمليات التعزيز العسكري التي شهدناها في تاريخ أمتنا على الاطلاق".



وأشار في هذا السياق إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه ادارته مع الكونغرس أخيرا بشأن الموازنة للعامين القادمين سيوفر 700 مليار دولار لإنفاقها في مجال الدفاع خلال العام الجاري إلى جانب 716 مليار دولار خلال العام المقبل.



ووصفه ترامب بأنه الانفاق "الأكبر على الإطلاق" في تاريخ الولايات المتحدة و"أكثر بكثير من انفاق أي دولة أخرى على الاطلاق"، بحسب وكالة "كونا".

ورغم أن مسألة زيادة الإنفاق العسكري الأميركي أمرا ليس مستغربا، فقد زاد كل الرؤساء الأميركيين الإنفاق العسكري بهدف الإيفاء بمتطلبات للمهمات الخاصة للقوات الأميركية، مثلما فعل جيمي كارتر عندما وسع العمليات في الخليج العربي ورونالد ريغان الذي وسع سباق التسلح مع الاتحاد السوفيتي وجورج بوش الابن عندما شن الحربين على العراق وأفغانستان.