ماكنتي، الذي خدم مساعدا خاصا لترامب، خرج من البيت الأبيض، وفقا لشخصين مقربين من المكتب البيضاوي تحدثا شريطة التكتم على هويتيهما لأنهما يتطرقان إلى محادثات خاصة.

كان ماكنتي واحدا من بين مجموعة صغيرة من مساعدي الحملة السابقين الذين ظلوا يعملون في الجناح الغربي المضطرب في البيت الأبيض.

أعلنت حملة ترامب الجمهورية لانتخابات 2020 الثلاثاء أن ماكنتي سيخدم مستشارا رفيعا لعمليات الحملة.

من جانبها، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز التعليق على أسباب رحيله، لكنها قالت فقط إنه انضم للحملة.

ردا على تقارير إخبارية بشأن خروج ماكنتي، أرسل النائب إيليا كامينغز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الإشراف بمجلس النواب، خطابا لكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي يطلب منه كل الوثائق المتعلقة بتوظيف ماكنتي ورحيله.

لعب ماكنتي، الذي كان محبوبا في الجناح الحربي، دورا رئيسيا في البيت الأبيض، ولم يكن بعيدا عن ترامب في البيت الأبيض أو خارجه.

يأتي خروجه بعدما غادر عدد من مساعدي ترامب الرئيسيين المكان.