وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي: "أنقل مهامي إلى نائبي جون سوليفان، ومهمتي ستنتهي اليوم".

وتحدث تيلرسون عن بعض الإنجازات التي حققها خلال الـ 14 شهرا التي شغل فيها منصب وزير الخارجية.

وقال: "خلال العمل مع حلفائنا، مارسنا ضغوطا كبيرة ضد كوريا الشمالية، وقلنا إن صبر أميركا قد نفد. وقلنا إن العقوبات ستفرض على كوريا الشمالية بشكل متواصل".

وتحدث تيلرسون عن روسيا، قائلا إن "على الولايات المتحدة أن تعمل على مواجهة السلوك المشاكس لروسيا".

وأشار إلى "خطة بلاده العسكرية في محاربة الإرهاب، ونجاحها في إقناع طالبان باستئناف المفاوضات مع الحكومة الأفغانية".

كما تطرق للأزمة في سوريا، قائلا: "حققنا وقفا لإطلاق النار في سوريا، مما أنقذ العديد من الأرواح".

وعن الوضع في العراق، قال: "نجحنا في حملة عالمية لدحر داعش، ولا يمكن أن نحقق أي شيء دون العمل مع حلفائنا".

كما تطرق لعلاقات بلاده مع الصين، قائلا إنه تم وضع رؤية للعمل مع الصين خلال الخمسين عاما المقبلة.

وأضاف: "يمكننا أن نواصل استراتيجيتنا في دعم السلام، بدعم حلفائنا وزيادة عدد دبلوماسيينا حول العالم". وأشار إلى أنه "لا يمكن تحقيق أي شيء من دون تضافر الجهود مع الحلفاء حول العالم".