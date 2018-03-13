وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن اثنين من المصابين بالحادث في حالة حرجة، بينما يخضع ثمانية للمراقبة الطبية، وغادر اثنان المستشفى بعد إسعافهم.



هذا وقد تم إجلاء الضحايا من قبل مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع القطاع الصحي لبوقرة إلى كل من مستشفيات حسيبة بن بوعلي بعاصمة الولاية والمستشفى الجامعي فرانس فانون.



من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية أنه من بين الضحايا سائق المركبة الذي وجد فاقدا للوعي أثناء هذا الحادث وتسعة أطفال.

وقد تمت الاستعانة بست سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية، كما تمّ التنسيق مع القطاع الصحي لبوقرة لإجلاء الجرحى. وفيما لا يزال حتى الآن يجهل حيثيات هذا الحادث فقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لتحديد ملابساته.