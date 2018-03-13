وكتب وكيل وزارة الخارجية، ستيف غولدشتاين، في سلسلة تغريدات، "الوزير لم يتحدث إلى الرئيس صباح اليوم ولا يعلم سبب (إقالته)، إلا أنه ممتن لحصوله على فرصة للخدمة، ولا يزال يؤمن بقوة بأن الخدمة العامة هي أمر نبيل لا يندم عليه"، مضيفا "نتمنى للوزير المعين (مايك) بومبيو كل التوفيق".

وكان الرئيس الأميركي قد أقال تيلرسون من منصبه كوزير للخارجية بشكل مفاجئ، معلنا تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية "سي.آي.إيه" مايك بومبيو خلفا له.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر قائلا "مايك بومبيو، مدير السي.آي.إيه سيصبح وزير خارجيتنا الجديد، سيقوم بعمل رائع.. شكرا لريكس تيلرسون على خدماته".

وأوضح ترامب أنه "اختلف مع تيلرسون" بشأن الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أنه "على نفس الموجة دائما" مع بومبيو.

كما كشف أن أنه قرر تعيين جينا هاسبل على رأس وكالة المخابرات المركزية خلفا ومبيو، مشيرا إلى أنه باتت أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.