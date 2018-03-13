وأضاف ماتيس للصحفيين قبل هبوطه في كابل في زيارة لم يسبق الإعلان عنها إلى أفغانستان "هناك اهتمام لاحظناه من قبل طالبان".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني عرض الشهر الماضي إجراء محادثات دون شروط مسبقة مع مسلحي طالبان فيما اعتبره مسؤولون أميركيون عرضا كبيرا من جانب كابل.

وأفاد ماتيس بأن بعض هذه الدلائل، التي لم يذكرها بالتفصيل، تعود إلى ما قبل تصريحات عبد الغني.

وقال: "لدينا بعض المجموعات من طالبان- مجموعات صغيرة- إما بدأت تغير موقفها أو عبرت عن اهتمام بالمحادثات".