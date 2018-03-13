وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت في وقت سابق إن "من المرجح للغاية" أن تكون موسكو مسؤولة عن الهجوم، واقترح بعض المسؤولين البريطانيين مقاطعة كأس العالم الذي تستضيفه روسيا هذا العام ردا على ذلك.

ونقلت إنترفاكس عن الخارجية الروسية قولها في بيان "نريد التأكيد مجددا: مثل هذه البيانات الاستفزازية التي تغذي المشاعر المناهضة لروسيا لا تؤدي إلا إلى تعقيد العلاقات بين دولتينا وهي ضربة للرياضة العالمية".