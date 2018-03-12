وقضت محكمة الدرجة الأولى في مدينة هامبروغ، بسجن الأول وهو في الـ27 من عمره بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف السنة، وعلى الاثنين الآخرين بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة لأنهما كانا قاصرين عند حصول الوقائع، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن الوكالة الألمانية.

وأوضحت المحكمة أن الثلاثة غادروا سوريا بناء على طلب من داعش للانتقال إلى ألمانيا في نوفمبر 2015، لاستغلال الوقت الذي كان فيه مئات آلاف اللاجئين يتدفقون إلى أوروبا، وقدم الثلاثة أنفسهم على أنهم طالبو لجوء.

وقالت المحكمة إن السوريين بوصفهم "خلية نائمة"، كان عليهم انتظار تعليمات التنظيم الإرهابي في ألمانيا.

وذكر المصدر نفسه أن التنظيم الذي تبنى مسؤولية عدة اعتداءات في أوروبا لاسيما في باريس ونيس في 2015 و2016، زودهم بجوازات سفر مزورة والمال وهواتف نقالة.

وأسلوب الثلاثة للوصول إلى أوروبا كان شبيها بأسلوب بعض منفذي اعتداءات باريس وسان دوني التي أوقعت أكثر من 130 قتيلا في 13 نوفمبر 2015، حسب ما أوضحت المحكمة. ولدخول اليونان عبر تركيا استعانوا بنفس المهربين.

وأوقف الرجال الثلاثة في سبتمبر 2016 في مراكز لطالبي اللجوء في منطقة هامبورغ.