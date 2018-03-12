وتواجه السلطات في الفلبين اتهامات بارتكاب خروق في الحرب على تجار المخدرات، وبحسب تقديرات حقوقية، فقد لقي نحو 4 آلاف تاجر ومتعاط مفترض مصرعهم، على يد قوات الأمن، دون الخضوع لمحاكمات عادلة.

وكان دوترتي قد هاجم مقررة الأمم المتحدة بشأن أعمال القتل خارج اختصاص القضاء، أغنيس كالامار، ووصفها بالسيدة التي تعاني سوء التغذية.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، مؤخرا، إن ثمة حاجة لأن يرتاد الرئيس الفلبيني طبيبا نفسيا، وفق ما نقلت "تلغراف".

وتحدث دوترتي إلى جنود في مدينة زامبوانغا، جنوبي البلاد، وحثهم على تجاهل ما قيل عن إجراء تحقيق، قائلا "إذا جاء أولئك الحمقى إلى هنا..هل ثمة تماسيح هنا ؟ تلك التي تأكل الناس؟ إذا جاؤوا، فلترموهم نحوها".