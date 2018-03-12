وتواجه حكومة آبي ضغوطات متزايدة منذ أيام إثر بيع أرض مملوكة من قبل الدولة عام 2016 إلى احد أنصاره لقاء سعر أقل بكثير من قيمتها السوقية.

وقال وزير المالية تارو آسو في مؤتمر صحافي إن "تغيير وثائق رسمية أمر خطير ومؤسف للغاية واعتذر بصدق".

وأضاف "المهم هو أن لا تحدث هذه الأمور ثانية و أن نتعاون بشكل كامل مع التحقيق".

وفي السياق ذاته اعتذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد إقرار وزارة المالية بتبديل وثائق تتعلق بفضيحة محاباة، مضيفا أنه يشعر بالمسؤولية.

ورُفع اسم آبي وزوجته ووزير المالية تارو آسو من الوثائق المتعلقة بقضية بيع أرض مملوكة للدولة والتي اطلعت رويترز على نسخة منها لاثنين.

وقال آبي للصحفيين إنه يريد من وزير المالية الاضطلاع بمسؤوليته بتوضيح الحقائق الخاصة بالوثائق المعدلة.

وظهرت الفضيحة أول مرة مطلع العام الماضي لكنها عادت إلى الواجهة بعدما تم الكشف عن تلاعب بالوثائق الرسمية المرتبطة بعملية البيع.

وأشار سياسيون من المعارضة إلى أن المشتري، وهو يميني يدير مدارس خاصة، تمكن من إبرام الصفقة بهذا السعر بفضل علاقاته الجيدة مع عائلة آبي.

وذكر آسو أنه تم تعديل الوثائق "لتتسق" مع خطاب أدلى به رئيس مصلحة الضرائب نوبوهيسا ساغاوا أمام البرلمان.

ويوم الجمعة، استقال الأخير الذي كان مسؤولا عن الدائرة التي أشرفت على الصفقة في وزارة المالية قبل أن تتم ترقيته العام الماضي إلى منصب رئيس مصلحة الضرائب.

ونقلت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" عن مصادر حكومية قولها إنه "يرجح أن ساغاوا هو من أمر بالتلاعب".

وعُثر الجمعة على مسؤول في وزارة المالية على صلة بالفضيحة متوفيا رغم أنه لم يتضح إن كان انتحاره المفترض مرتبط بالقضية.