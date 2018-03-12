وقال هارالد سوروس المتحدث باسم الشرطة المحلية، أن الرجل نمساوي، وقد هاجم أحد الحراس فقام الحارس بقتله بسلاح الخدمة.



وأضاف سوروس، إن المهاجم البالغ السادسة والعشرين "قُتل في مكان" الهجوم. وقال إن الوقائع حصلت نحو الساعة 23,35 في أحد الأحياء السكنية بفيينا.



ونقلت وكالة الأنباء النمسوية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله، إن المهاجم مقيم في فيينا ويتحدر من مقاطعة تيرول النمسوية.



وأشارت الشرطة إلى أن دوافع المهاجم مجهولة حتى الآن.



وقد أصيب حارس السفارة في الجزء العلوي من الذراع.



وأشار سوروس إلى أن الحارس "استخدم في بادئ الأمر رذاذ الفلفل" ضد المهاجم قبل أن يفتح عليه لاحقا النار.



ووفقا للاستنتاجات الأولية، فإن الحارس قد "تصرف ضمن القواعد"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع.



وقد أمرت الشرطة بتعزيز المراقبة في محيط كل الممثليات الدبلوماسية في فيينا.