وحسب رويترز، قالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.



وأضافت أنها تحقق في الحادث.

وفي فيديو بثته وسائل التواصل جنحت طائرة حمراء إلى النهر وسقطت فيه ببطء، وذكرت تقارير أن عمليات الإنقاذ جارية.



ولم تورد الشرطة أسباب سقوط الطائرة.