وبحسب الشرطة البلدية فقد شارك 45 ألف شخص في التجمع الذي نظم تحت شعار "الجمهورية الآن" بمبادرة من المنظمة النافذة "الجمعية الوطنية الكاتالونية".



ورغم فوزها بالأغلبية المطلقة في انتخابات الإقليم في 21 ديسمبر 2017، فإن الأحزاب الداعية لاستقلال كاتالونيا لم تتفق حتى الآن على تشكيل حكومة.



وقال أغوستي آلكوبيرو نائب رئيس الجمعية "نحن أكثر من مليونين من مواطني كاتالونيا الذين يريدون التقدم الآن بوضوح نحو جمهورية كاتالونية".



وكان الحزبان الرئيسيان في معسكر دعاة الاستقلال توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق للمضي في الانفصال عن مملكة أسبانيا، ونص الاتفاق على طرح مشروع دستور كاتالوني على استفتاء.



لكن ما زال يتعين مواجهة عقبات قضائية كبيرة للحصول على دعم مناهضي الرأسمالية في حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" اليساري المتشدد، لتشكيل حكومة وبالتالي إنهاء وصاية حكومة مدريد على الإقليم.



وقال ميكيل آلفاريز وهو طالب حقوق (20 عاما) كان بين المتظاهرين "هناك أغلبية تؤيد الجمهورية، فليشكلوا الحكومة ويطبقوا الأمر".



وأرجئت مناقشة مسألة تنصيب رئيس جديد لكاتالونيا كان مقررا الاثنين أمام البرلمان، وذلك بسبب وجود المرشح جوردي سانشيز قيد الحبس الاحتياطي قرب مدريد مع ثلاثة قياديين استقلاليين آخرين.



وهم ملاحقون بتهمة محاولة انفصال فاشلة في 27 أكتوبر 2017، ويعتبرهم أنصارهم من دعاة أنصار استقلال كاتالونيا "سجناء سياسيين".



وفي انتظار تنصيب حكومة إقليمية جديدة، تبقى كاتالونيا التي تضم 7,5 ملايين نسمة، تحت الإدارة المباشرة لحكومة ماريانو راخوي في مدريد.