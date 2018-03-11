وقال اللفتنانت كولونيل جيري بيسانا إن القتال اندلع في البداية مع نحو 50 من أعضاء حركة تحرير بانغسا مورو المتشددة في قرية نائية صباح الخميس واستمر في اليوم التالي، وذكر الجيش في بيان منفصل أن جنديا أصيب بجروح طفيفة.

وأوضح بيسانا أن التقديرات الخاصة بعدد القتلى والجرحى من أعضاء حركة تحرير بانغسا مورو المتشددة تستند إلى معلومات المخابرات، وأضاف أن الجيش لم يعثر على أي جثث لأعضاء الحركة.

وتابع أن الجيش شن هجمات مدفعية بدعم جوي، بينما ارتفع عدد أعضاء الحركة خلال القتال إلى نحو 100.

ويعتبر الجيش حركة تحرير بانغسا مورو المتشددة، التي يقول إنها تضم نحو 300 عضو، منظمة إرهابية مثلها مثل حركة أبو سياف وجماعة ماوتي.