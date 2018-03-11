وتجري الحكومة الاقتراع كل 5 سنوات وتطلب فيه من الكوبيين الموافقة على قائمتين رسميتين من المرشحين للبرلمان والمجالس التشريعية للولايات.

وستختار الجمعية الوطنية المنتخبة هذا العام في 19 أبريل رئيسا جديدا ليحل محل راؤول كاسترو، 86 عاما، الذي حكم الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي بعد شقيقه الأكبر الراحل فيدل كاسترو.

ومن المتوقع أن يحتفظ كاسترو بزعامة الحزب الشيوعي، لكن من المتوقع أن يصبح ميغيل دياز كانيل النائب الأول للرئيس، 57 عاما، رئيسا للبلاد.

وستنطوي تلك المهمة على تحديات في وقت يتراجع فيه دعم الحليفة فنزويلا وتتدهور فيه العلاقات مع الولايات المتحدة، التي تبقي على حظرها الذي تفرضه على كوبا منذ عقود، ويشهد ردة في إصلاحات السوق.

وسيصوت أكثر من 8 ملايين كوبي لإقرار قائمتي المرشحين الرسميتين، وإحداهما لتشكيل الجمعية الوطنية المؤلفة من 605 أعضاء والأخرى لتكوين المجالس التشريعية في 14 ولاية بما إجماليه 1265 مرشحا.

وتختار المرشحين البرلمانيين لجان يسيطر عليها الحزب، تضم راؤول كاسترو ورجلين قاتلا معه في الجبال خلال الثورة في خمسينيات القرن الماضي، هما نائبا الرئيس خوسيه رامون ماشادو فنتورا، 87 عاما، وراميرو فالديز، 85 عاما.

وعلى الرغم من أن كاسترو أعلن أنه سيتنحى من منصبه كرئيس في نهاية فترته الثانية في أبريل، فإن العديد من المحللين يتوقعون أن يترك رفاقه الثوريون مناصبهم الحكومية أيضا، مما يؤذن بتغير في جيل القيادة.