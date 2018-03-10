وقال ترامب في تغريدة على تويتر، السبت: "الرئيس الصيني شي جين بينغ وأنا تحدثنا حديثا مطولا بشأن الاجتماع مع كيم جونغ أون (زعيم) كوريا الشمالية".

وتابع: "الرئيس شي أبلغني بأنه يقدر للولايات المتحدة عملها على حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية بدلا من اللجوء إلى البديل الذي ينذر بالسوء. الصين ما زالت متعاونة!"

وذكر البيت الأبيض، السبت، أن ترامب تحدث هاتفيا أيضا يوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن كوريا الشمالية والرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على بعض المعادن، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.