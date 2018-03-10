وذكرت دائرة مأمور مقاطعة (نابا) أن رجلا يرتدي درعا ويحمل سلاحا رشاشا دخل إلى دار (يونتفيل) للعجزة وأطلق من 15 الى 30 رصاصة على الأقل.

من جهتها قالت دائرة شؤون العجزة في بيان أن الدار تضم نحو ألف شخص من العجزة أو المعاقين ما يجهلها من الأكبر في الولايات المتحدة.

وتتم حاليا محاصرة الدار التي تقع على بعد نحو ساعة من مدينة سان فرانسيسكو فيما تم إخلاء المناطق المحيطة حيث لا يزال المسلح داخل الدار ويحتجز الرهائن.