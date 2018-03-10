وقال المتحدث محمد خراساني في بيان إن نجل فضل الله يدعى عبد الله.

جاء تأكيد المتحدث بعد يوم من تصريح لمسؤولين بأن الطائرة المسيرة استهدفت مجمعا، وقال خراساني إن قتلى الغارة كانوا تلاميذ المؤسسة التعليمية.

وكان المتحدث قال في وقت سابق إن 21 تلميذا قتلوا في الغارة التي شنت الأربعاء على المؤسسة التعليمية القريبة من منطقة باجور القبلية الباكستانية، بناء على معلومات من الاستخبارات الباكستانية.

وحذر خراساني من أن طالبان تعتزم شن هجمات انتقامية قريبا.

يتزعم فضل الله حركة طالبان الباكستانية، ويعتقد أنه مختبئ في أفغانستان.