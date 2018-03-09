والمشروع البالغ قيمته 20 مليار دولار جزء من خطة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان لعام 2023، وذلك في ذكرى مرور 100 عام على تأسيس تركيا الحديثة.

وقال أحد المصدرين، اللذين طلبا عدم نشر اسميهما، إن روساتوم تفحص ملفات أربع شركات تركية كشركاء محتملين، لكنها حققت تقدما ضئيلا حتى الآن.

وقالت روساتوم الشهر الماضي إنها تجري محادثات مع إي.يو.إيه.إس لإنتاج الطاقة المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق مع كونسورتيوم يضم ثلاث شركات.

وقال أحد المصدرين: "لم يتم إحراز تقدم ملموس في المحادثات حتى الآن، وهذا يشمل إي.يو.إيه.إس من جانب الحكومة"، مضيفا أن روساتوم حريصة على أن يكون لديها كيان حكومي مثل إي.يو.إيه.إس كمساهم.

وتبحث روساتوم عن شركاء أتراك لتملك حصة 49 بالمئة في محطة أكويو للطاقة النووية التي من المزمع إنشاؤها في جنوب تركيا. لكن الحكومة تشعر بالقلق إزاء حصول إي.يو.إيه.إس على الحصة البالغة 49 بالمئة بنفسها.

وقال المصدر: "الحصة البالغة 49 بالمئة تظل تعني تمويلا قدره عشرة مليارات دولار حتى لو كان موزعا على مدى سنوات... إنه مشروع كبير، هناك الكثير من التفاصيل والمسائل التي تحتاج للعمل عليها. لا يمكننا أن نتوقع حلها قريبا".

ومن المخطط أن تقلص محطة أكويو للطاقة النووية البالغ قدرتها 4800 ميغاوات اعتماد تركيا على واردات الطاقة، لكنها تعاني من صعوبات بسبب تأجيلات منذ أن تم منح العقد لروسيا في 2010.