وقال قائد شرطة العاصمة مانيلا، أوسكار ألبايليد، الجمعة، إن فهمي الأسود، الذي كان يحمل جواز سفر تونسي مزور عندما اعتقل في منزله بمانيلا الشهر الماضي، شخص خطير للغاية بحيث لن يسمح بإطلاق سراحه، وسيستمر احتجازه بسبب انتهاك قوانين الهجرة.

وتقدمت الشرطة بشكاوى جنائية ضد الأسود وصديقته الفلبينية، بعد العثور على مسدس ومواد لصنع قنابل في شقتين خلال مداهمة في 16 فبراير الماضي.

لكن المدعي العام رفض تلك الشكاوى هذا الأسبوع، وشكك في ادعاءات الشرطة.