وقال رعد الحسين في مؤتمر صحفي في جنيف إن "الأمر يحمل على الاعتقاد بأن رئيس الفيليبين بحاجة إلى نوع من الفحص النفسي".

وغالبا ما يوجه رعد الحسني ومسؤولين آخرين في الامم المتحدة لحقوق الانسان انتقادات للحملة المثيرة للجدل التي يشنها دوتيرتي لمكافحة المخدرات.

ومنذ انتخابه في 2016، قتلت الشرطة نحو 4100 مهرب ومدمن مفترض للمخدرات.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الرقم الفعلي أكبر بثلاثة أضعاف مما تعلنه السلطات.

وباتت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن جرائم القتل خارج إطار القانون آغنيس كالامار شوكة في خاصرة رئيس الفيليبين.

وخلال لقاء مع ممثلين من الفلبين لدى مجلس حقوق الانسان الخميس في جنيف، أشار رعد الحسين الى مقالات صحفية نشرت في نوفمبر الماضي في الفلبين يكيل فيها دوتيرتي الشتائم لكالامار ويهدد بصفعها.

وشدد المفوض السامي الجمعة أن "هذه الهجمات لا يمكن أن تظل دون رد".