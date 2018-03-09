وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي في الجنوب تشونغ يوي-يونغ سيعلن عن أمر هام بشأن كوريا الشمالية خلال إفادة بالبيت الأبيض الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس (0000 بتوقيت غرينتش.

وقالت فوكس نيوز إن المسؤول الكوري الجنوبي سيلعن عن دعوة وجهها كيم جونغ أون للقاء ترامب.

كما سيعلن عن التزام كيم بوقف التجارب النووية والصاروخية.