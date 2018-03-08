وأدت العاصفة إلى إغلاق المدارس وقطع إمدادات الكهرباء عن أكثر من مليون من السكان، كما أربكت المرور على الطرق.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عدة، مرجحة أن تراكم ثلوج بسمك 30 سنتيمترا وهبوب رياح قوية بسرعة 88 كيلومترا في الساعة في منطقة تمتد من شرق نيويورك إلى شمال ولاية مين.

وألغت المدارس الحكومية في بوسطن وعشرات المدارس في أنحاء نيو إنغلاند الدراسة، بينما حذر مسؤولون محليون وخبراء أرصاد من الانزلاق على الطرق وانعدام الرؤية.

وغردت شرطة بوسطن على "تويتر": "مع استمرار جهود إزاحة الثلوج، نطلب من قائدي السيارات تجنب الطرق والبقاء في المنازل".

وذكر موقع "إن.جي" أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 230 ألف عميل في نيوجيرسي.

في غضون ذلك، استأنفت شركة السكك الحديدية (أمتراك) خدمة القطارات بين مدينة نيويورك وبوسطن بعد تعليقها عدة ساعات في وقت سابق. كما ألغيت نحو 200 رحلة طيران من وإلى مطار بوسطن لوغان الدولي.