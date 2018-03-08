وقال وانغ قوه شنغ مسؤول الحزب في إقليم تشينغهاي بأقصى شمال غرب الصين، مسقط رأس الدالاي لاما الزعيم الروحي للتبت، على هامش الجلسة السنوية للبرلمان الصيني إن شعب التبت الذي يعيش في الإقليم يقولون إنهم يعتبرون شي "إلها"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف أن الإقليم يتبع نصيحة ماو تسي تونغ الداعية لأن تحب الجماهير هذا الحزب وزعيمه.

وقال وانغ إنه وزع "صور الزعيم" على سكان من المناطق الفقيرة يجري نقلهم إلى منازل جديدة.

ولم يحدد ما إذا كان وزع صور "ماو" أم "شي".

وقال وانغ "عامة الناس في مناطق الرعي يقولون إن الأمين العام للحزب الشيوعي شي هو بوذي ساتفا حي"، و البوذي ساتفا في البوذية هو شخص يتحلى بالرحمة ويسعى لخير كل الكائنات.

ويعتبر شي الزعيم الأقوى في الصين بعد ماو، ومن المتوقع أن يظل شي رئيسا للصين مدى الحياة بعد موافقة البرلمان على إلغاء القيود على فترات الرئاسة الأحد.