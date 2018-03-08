ونقلت "أسوشيتيد برس" عن المتحدث باسم الشرطة باتريك مايرهوفر في بيان له الخميس قوله: "إنه تم اعتقال المشتبه به بعد وقت قصير من طعن رجل يبلغ من العمر 20 عاماً، وجلبه إلى مستشفى بجروح خطيرة مساء الأربعاء".



وتقول الشرطة إنها ما زالت تحقق فيما إذا كان المشتبه فيه مسؤولا أيضا عن طعن عائلة مكونة من 3 أفراد قبل ساعة من الهجوم، وذلك في قلب فيينا أيضاً.



هذا ولم تنشر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول هوية المشتبه به.