ووقع التصادم، في 21 أغسطس العام الماضي، وأسفر عن مقتل 10 بحارة، وأثار تساؤلات عن التدريب في البحرية، وأدى إلى إقالة عدد من الضباط.

وجاء في التقرير، الذي نقلته "رويترز"، أن "التصادم بين المدمرة جون إس. مكين والناقلة ألنيك إم.سي في مضيق سنغافورة وقع بسبب انعطاف مفاجئ للمدمرة صوب الميناء، مما تسبب في وضعها في مسار الناقلة".

وذكر التقرير، الذي أعده مكتب تحقيقات سلامة النقل، أن الدوران المفاجئ جاء بسبب "سلسلة من الهفوات" في قيادة المدمرة، زادت دون قصد من سرعة دورانها.