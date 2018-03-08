ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن محمد رمزين الذى يملك مطعما صغيرا خارج بلدة كاندي الوسطى إن حوالى 50 شخصا اقتحموا مطعمه، الأربعاء، خلال حظر التجول ودمروا كل ما وجدوه تقريبا.

ووصف آخرون في المنطقة وقوع هجمات مماثلة.

وكانت شوارع معظم البلدات خاوية، الخميس، إلا من رجال الشرطة والجنود.

وتحولت الانقسامات العرقية في سريلانكا، التي غذت حربا أهلية طويلة ودموية، إلى انقسام ديني في السنوات الأخيرة، مع ظهور جماعات بوذية متشددة تثير الغضب ضد الأقلية المسلمة.