ووجه حاكم الولاية الديمقراطي الاتهام بعد قليل من تصعيد وزير العدل جيف سيشنز المواجهة بين الإدارة الجمهورية وكاليفورنيا.

وفي كلمة في عاصمة الولاية، اتهم سيشنز كاليفورنيا بعرقلة جهود سلطات إنفاذ القانون الاتحادية بشأن الهجرة، وتعهد بالتصدي لهذا التحدي منقبل الولاية.

وتحدث سيشنز في ساكرامنتو بعد يوم من رفع الوزارة دعوى ضد كاليفورنيا وبراون والمدعي العام الديمقراطي للولاية بسبب ما تسمى سياسات الحماية، التي تحمي المهاجرين غير الشرعيين.

وقال سيشنز في كلمته "يبدو لي أن كاليفورنيا تستخدم كل ما لديها من سلطات- وسلطات ليست من صلاحيتها- لتعطيل إنفاذ القانون الاتحادي. تأكدوا أنني سوف أستخدم كل ما لدي من سلطة لوقفهم".

لكن براون وصف زيارة الوزير إلى كاليفورنيا بأنها حيلة سياسية، كما اعتبر وصفه لقوانين كاليفورنيا كذبا.

وقال حاكم كاليفورنيا للصحفيين "هذا الوزير، مثله في ذلك مثل كثيرين في إدارة ترامب، لا يكن أي احترام للحقيقة" مضيفا أن القوانين أعدت من خلال إسهامات ودعم قادة شرطة كاليفورنيا.

وأضاف "هذا بالأساس إعلان للحرب على ولاية كاليفورنيا".

وكان براون قد وقع في أكتوبر قانونا يمنع الشرطة من التقصي حول أوضاع الهجرة، ويقيد تعاون سلطات تنفيذ القانون مع ضباط الهجرة.

واعتبر سيشنز أن ضباط سلطات الهجرة والجمارك ينفذون القانون الاتحادي وإنه "لا يجوز لكاليفورنيا منعهم أو تعطيلهم عن القيام بوظائفهم".

وتستهدف الدعوى القضائية التي رفعتها الوزارة مساء الثلاثاء أمام محكمة اتحادية في ساكرامنتو 3 قوانين أقرتها الولاية العام الماضي تقول وزارة العدل إنها تنتهك الدستور وسيادة القانون الاتحادي على قانون الولايات.

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة قضية رئيسية له عندما كان مرشحا، وأيضا بعد توليه الرئاسة.

ويشمل ذلك حملة من وزارة العدل تستهدف في المقام الأول المدن والولايات التي يحكمها الديمقراطيون، التي وصفها سيشنز بأنها "ملاذات" تحمي المهاجرين غير القانونيين من الترحيل.