والهجوم الأول الذي لم تتضح في الحال ظروفه أو دوافعه وقع في شارع براترستراس التجاري العريض قرب محطة لمترو الأنفاق في الدائرة الثانية للعاصمة النمساوية، وقد تمكن منفذه من الفرار.



وقالت شرطة فيينا في تغريدة على تويتر إنه "في الساعة 19,45 أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طعنا بسكين على يد معتد"، مشيرة إلى أن المهاجم لاذ بالفرار وقد بدأت عمليات البحث عنه.



من جهته قال المتحدث باسم شرطة العاصمة باتريك مايرهوفر لوكالة فرانس برس، إن الجرحى هم شابة عمرها 17 عاما ووالدها البالغ 67 عاما ووالدتها البالغة 56 عاما، وقد نقلوا إلى المستشفى وحياتهم جميعا مهددة بالخطر.



وأضاف المتحدث أن المنطقة نفسها شهدت بعيد وقت قصير هجوما ثانيا مماثلا أصيب خلاله هذه المرة شاب شيشاني عمره 20 عاما بجروح خطرة في حين تمكنت الشرطة من اعتقال رجل أفغاني يشتبه بأنه هو الذي طعن الشيشاني.



وعلى الرغم من أن مستوى الإنذار من خطر وقوع هجوم إرهابي في النمسا مرتفع إلا أن الدولة الأوروبية لم تشهد في السنوات الأخيرة أي اعتداء.