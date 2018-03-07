وذكر مكتب الادعاء الوطني، الأربعاء، أن الرجل الذى عرف فقط باسم "مراد تي" كان نشطا في بولندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وصربيا وتركيا اعتبارا من ديسمبر 2014 حتى اعتقاله جنوبي بولندا في سبتمبر 2016.

وأضاف أن الرجل تعاون مع الإرهابي عبد الحميد أبا عود، قائد هجمات باريس في نوفمبر 2015، والذي قتل في فرنسا بعدها بقليل.

وأرسل الادعاء في إدارة مكافحة الارهاب بمدينة كاتو في تشى جنوبا لائحة الاتهام إلى المحكمة.