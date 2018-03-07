وأورد كالين، في مؤتمر صحفي، أن أنقرة ستواصل الحفاظ على حقوقها المتعلقة باستكشاف المحروقات في المنطقة.

وكانت مناورات قام بها الجيش التركي، الشهر الماضي، منعت سفينة استأجرتها شركة "إيني" الإيطالية من الوصول إلى منطقة أصدرت قبرص ترخيصا بالتنقيب فيها.