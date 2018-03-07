أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا حصلت على معلومات تفيد بأن سفينة تابعة لشركة "إكسون موبيل" تتوجه صوب شرق البحر المتوسط لاستكشاف النفط والغاز، وسط خلاف بين أنقرة وقبرص بشأن القضية.
وأورد كالين، في مؤتمر صحفي، أن أنقرة ستواصل الحفاظ على حقوقها المتعلقة باستكشاف المحروقات في المنطقة.
وكانت مناورات قام بها الجيش التركي، الشهر الماضي، منعت سفينة استأجرتها شركة "إيني" الإيطالية من الوصول إلى منطقة أصدرت قبرص ترخيصا بالتنقيب فيها.