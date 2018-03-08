وصرح رودولف فيلته من شرطة روتفيل في جنوب ألمانيا الأربعاء، أن عمليات العصابة كشفت بعد تحقيق في تولوز بفرنسا.

وأضاف فيلته أن مداهمات متزامنة في أربع دول في نوفمبر الماضي، أسفرت عن العديد من الاعتقالات وحيازة عدد كبير من الأسلحة النارية.

وقالت أوتا باخمان من جهاز الاستخبارات الداخلية في ولاية فورار لبرغ في غرب النمسا، إن أكثر من 150 قطعة من الأسلحة النارية ومئات الكيلوغرامات من الذخيرة صودرت في تلك البلاد وحدها.