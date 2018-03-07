وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة شحن من طراز "آن - 26" تحطمت، الثلاثاء، بينما كانت تستعد للهبوط في قاعدة حميميم العسكرية في سوريا، مما أسفر عن مقتل 33 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وأضافت في وقت لاحق أن جنرالا كان بين القتلى، وذكرت وسائل إعلام روسية أنه الجنرال فلاديمير يريمييف.

وقالت الوزارة مساء الثلاثاء إن الطائرة كانت تحلق من قاعدة كويريس الجوية بالقرب من حلب شمال سوريا في الطريق لحميميم، وأنها لم تتعرض لإطلاق نار، وأن الحادث قد يكون ناجما عن عطل فني.