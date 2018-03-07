وقالت الأناضول إن الشرطة اعتقلت المشتبه فيهم، الأربعاء، في مداهمات متزامنة على منازلهم، مستخدمة آلات حربية لدك الأبواب في بعض المواقع. وأوضحت أن 12 من المشتبه فيهم مواطنون سوريون.

جاءت هذه المداهمات بعد أيام من اعتقال الشرطة في مدينة سامسون الساحلية المطلة على البحر الاسود، 4 عناصر ينتمون لداعش بجنسيات عراقية، في إطار التحقيقات بمؤامرة محتملة ضد السفارة الأميركية بالعاصمة أنقرة، مما أدى إلى إغلاق المنشأة الأميركية.

وتعرضت تركيا لسلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية في عامي 2015 و 2016 على يد داعش أو من تصفهم أنقرة بالمتمردين الأكراد.