وأضاف الجيش في بيان أن الطائرة انتهكت المجال الجوي الباكستاني، وكانت تقوم بمهمة تجسس عندما أسقطت في قرية "شيريكوت" الواقعة على طول خط السيطرة بكشمير.

وذكر الجيش أن قواته صادرت الحطام، وأن هذه رابع طائرة هندية بدون طيار تم إسقاطهم العام الماضي، فيما لم تعلق الهند على الحادث.

يذكر أن كشمير مقسمة بين الهند وباكستان. وكلتاهما تدعي تبعية المنطقة برمتها لها.

وقد خاض البلدان النوويان اللذان يزعم كل منهما سيادته على كشمير ، حروب عدة للسيطرة على الإقليم منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.