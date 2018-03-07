وأظهرت صحيفة "ماركا" صورة لرونالدو أثناء احتفاله، بينما تظهر قنينة مياه في الهواء على مقربة كبيرة منه، ألقاها عليه جمهور باريس سان جرمان.

وسجل رونالدو الهدف من رأسية جميلة ناحية مدرجات "ألتراس" باريس سان جرمان بالملعب، ولم يتوان مشجعون لسان جرمان في التعبير عن غضبهم من رونالدو، الذي أنهى بهدفه مغامرة النادي الباريسي في دوري الأبطال.

كما لم تنته المشكلات عند هذا الحد، فبعد تسبب جماعة من الألتراس بإحداث ضوضاء خارج مقر إقامة ريال مدريد عشية المباراة، قاموا بإشعال كميات كبيرة من الشماريخ أثناء المباراة، مما استدعى من الحكم الألماني فيلكس بريخ التدخل لإيقاف اللقاء مرتين.

ومن ناحية أخرى، ساهم هدف رونالدو بانتصار ريال مدريد 2-1 مساء الثلاثاء، ليوسع النتيجة الإجمالية إلى 5-2، ويقصي باريس سان جرمان عن البطولة الأوروربية الأهم.

وعادل رونالدو بهدفه رقم الهولندي رود فان نستلروي بتسجيله في 9 مباريات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا.