وقال النائب العام مايزان سيريمي الثلاثاء إن اثنين من المشتبهين جنديان.



وأوضح أن مشتبها آخر جندي سابق فصل من الجيش بعد تمرد اندلع عام 2011.



كان مسؤولون قالوا إن ثمانية من منفذي الهجومين اللذين وقعا الجمعة قتلوا، أربعة في كل موقع.



ويشتبه آخرون في تلقي منفذي الهجومين مساعدة من الداخل لأنهم هاجموا قاعة كان من المفترض أن يجتمع فيها مسؤولون بارزون في الجيش في ذلك الوقت.



ولكن تم تغيير موقع الاجتماع في اللحظة الأخيرة، ما حال دون وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح بين الضباط الكبار.





