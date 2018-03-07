وأدرج كيرسان إليومزينوف، وهو روسي يتولى رئاسة الاتحاد منذ عقدين، على قائمة العقوبات الأميركية في نوفمبر 2015 بعد اتهامه بمساعدة الحكومة السورية.



ونفى إليومزينوف، وهو رجل أعمال مليونير وسياسي سابق، الاتهامات.



وقال نايجل كوشنر محامي إليومزينوف في لندن في بيان "ينفي السيد كيرسان إليومزينوف المزاعم المشينة والكاذبة ضده وهو ليس على علم بأن (بنك) يو.بي.إس جمد حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج".



وذكر بنك يو.بي.إس أنه لا يستطيع الإفصاح عن عملائه من الأفراد أو المنظمات.



وفي مارس الماضي اتهم إليومزينوف الاتحاد الدولي للشطرنج بمحاولة "الثورة" عليه للإطاحة به بإعلان استقالته بالمخالفة للحقيقة. وقال إنه يعتزم أن يكمل فترة رئاسته كاملة وسيقرر هذا العام إن كان سيرشح نفسه مرة أخرى في سبتمبر.