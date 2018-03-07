وأضاف لو دريان أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان "إنني قلق حقا بشأن الموقف في اليمن".



وأشار الوزير الفرنسي إلى رغبة بلاده في استئناف الحل السياسي، "لأنها على الأرجح الأزمة الأسهل في الحل بالمنطقة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى كل الأطراف".

وفي وقت سابق، الاثنين قال وزير الخارجية الفرنسي في ختام زيارته لطهران إنه "ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به" حول مسألة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية.



وزار الوزير الفرنسي طهران ليطلب ضمانات من إيران حول برنامجها البالستي وطموحاتها الإقليمية لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني المهدد من واشنطن.



