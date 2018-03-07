أبو ظبي - سكاي نيوز عربية سجل كريستيانو رونالدو هدفا من ضربة رأس في الشوط الثاني ليلهم ريال مدريد البطل 12 مرة لفوز خارج الأرض 2-1 على باريس سان جيرمان ليحجز حامل اللقب مكانه في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء متفوقا بنتيجة إجمالية 5-2.
وافتتح رونالدو التسجيل بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الأبطال معادلارقم الهولندي رود فان نيستلروي.
وأكمل سان جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط ماركو فيراتي في الدقيقة 66 ورغم النقص العددي نجح في إدراك التعادل 1-1 عبر إدينسون كافاني.
وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني قبل عشر دقائق على النهاية ليحقق ريال فوزا مستحقا على سان جيرمان الذي بدا بلا أنياب في غياب نجمه البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.