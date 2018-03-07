وأورد ترامب في تغريدة على "تويتر": "النظرية الجديدة للأخبار الزائفة تقول إن الفوضى تسيطر على البيت الأبيض. خطأ".

وتأتي تغريدة ترامب بعد أيام قليلة على الإعلان المفاجىء عن مغادرة هوب هيكس البيت الأبيض، وكانت من أقرب مستشاريه.

وأضاف ترامب: "سيكون هناك دائما من يغادر ومن يصل، وأنا أحب الحوارات الحامية قبل اتخاذ قرار".

وحذر الرئيس الأميركي: "لا يزال هناك عدد من الأشخاص أرغب بتبديلهم (دائما في إطار البحث عن الأفضل)".

وخلص الرئيس الأميركي إلى القول: "لا توجد فوضى، توجد فقط طاقة رائعة".