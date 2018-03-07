وأوضح المتحدث باسم السفارة، ديفيد غاينر، أن "سفارة الولايات المتحدة ستعمل بشكل طبيعي وستقدم خدماتها الاعتيادية اعتبارا من الأربعاء".

وأثنى غاينر على "الدعم"، الذي قدمته الشرطة التركية "لضمان أمن منشآت السفارة وموظفيها".

وأغلقت السفارة الأميركية لدى تركيا، التي استهدفت عام 2013 بهجوم انتحاري تبنته جماعة يسارية متطرفة، أبوابها أمام العموم، الاثنين والثلاثاء، بسبب "إنذار أمني" أعلنته مساء الأحد.

وعقب هذا الإنذار، أكدت وسائل إعلام توقيف 4 عراقيين خططوا بحسب قوات الأمن التركية لتنفيذ اعتداء على السفارة.

وجرى اعتقال المشتبه فيهم في مدينة شمشون على البحر الأسود (شمال) خلال عملية مداهمة.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة في الأشهر الأخيرة. وتأخذ تركيا خصوصا على الولايات المتحدة تسليح وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تشنّ أنقرة عملية ضدها في جيب عفرين بشمال غرب سوريا منذ 20 يناير.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية، في حين تدعو واشنطن أنقرة إلى التركيز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي.