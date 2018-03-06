وحسب البيان المشترك الذي صدر، الثلاثاء، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، فإن الطرفين اتفقا على التنسيق خلال عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية، في إطار جامعة الدول العربية.

كما أكدتا عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، ومواجهة كل من يقدم لهما الدعم أو التمويل أو الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.

وحسب البيان، فإن القاهرة والرياض أعربتا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بينهما.

كما أبدت المملكة دعمها الكامل لجهود مصر لاستئصال الإرهاب من شبه جزيرة سيناء، في إطار عملية "سيناء 2018".

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بينهما لمواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن العراق.

كما شدد الجانبان على دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستنادا لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.