وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن القائد يوسف علي مسفر قتل إثر غارة جوية لطيران التحالف، على موقع للمتمردين في قمة جبل الأزهور في رازح.

وأشارت المصادر إلى أن ضباطا آخرين يقاتلون في صفوف الميليشيات لقوا مصرعهم في القصف، وهم سليمان قروش وحمدان أحمد محمد وعبدالله جابر قليلي ومراد حسين سالم وسمير جابر بن قبلي.

والأحد أطلقت القوات الشرعية بإسناد من التحالف، عملية عسكرية لتحرير رازح.