أبو ظبي - سكاي نيوز عربية ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع أثناء التعاملات، الثلاثاء، بعد أن أبدت كوريا الشمالية استعدادها لمحادثات نووية، وهو ما شكل ضغطا على الدولار.