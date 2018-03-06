أبو ظبي - سكاي نيوز عربية ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع أثناء التعاملات، الثلاثاء، بعد أن أبدت كوريا الشمالية استعدادها لمحادثات نووية، وهو ما شكل ضغطا على الدولار.
وعززت حالة عدم اليقين، التي تحيط بسياسة التجارة الأميركية، جاذبية المعدن النفيس بمثابة مخزن آمن للقيمة.
وانخفض الدولار 0.5 بالمئة، أمام سلة من العملات الرئيسية بعد أن قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية مستعدة لعقد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي وستعلق التجارب النووية أثناء المحادثات.
وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1336.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1640 بتوقيت غرينتش.
وصعدت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 1.36 بالمئة إلى 1337.90 دولار للأوقية.