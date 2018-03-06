وفاز سيتي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في ثاني موسم يقضيه المدرب الإسباني مع الفريق، واقترب أيضا من الفوز بلقب الدوري، كما بلغ سيتي نظريا دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 4-صفر على بازل السويسري في ذهاب دور الـ 16.

وردا على سؤال قبل مباراة الإياب، الأربعاء، أمام بازل على ملعب الاتحاد، عما إذا كان سيتي قد وصل إلى مستوى برشلونة متصدر الدوري الإسباني، قال غوارديولا: "المقارنة بين الفريقين ليست أمرا صائبا. برشلونة ظل مهيمنا على مدار السنوات العشر الماضية أما سيتي فقد أحرز للتو أول بطولة".

وأحرز غوارديولا (47 عاما) 14 لقبا خلال 4 مواسم تولى فيها تدريب برشلونة، بينها 3 ألقاب للدوري ولقبان لدوري الأبطال.

وقال: "حتى تستقيم المقارنة علينا أن نبقى حاضرين ومؤثرين لسنوات عديدة وطويلة، لكننا أحرزنا لقبا واحدا فقط حتى الآن".

ويتصدر سيتي الدوري الممتاز بفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، ويحتاج إلى الفوز في 4 من 9 مباريات متبقية في المسابقة.

لكن غوارديولا قال إنه لن يغير اتجاهه حاليا ليركز أكثر على دوري الأبطال، وأضاف: "نحن قريبون للغاية. لا أقول إننا لن نفوز فنحن تقريبا على مشارف بلوغ دور الثمانية لدوري الأبطال وعلى مشارف التتويج بلقب الدوري. لكن في كرة القدم لا شيء يتحقق إلا بعد أن يتحقق بالفعل".