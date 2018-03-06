وكان غابرييل يتحدث للصحفيين مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي يزور برلين لحضور معرض برلين للسياحة والسفر، أكبر معارض السياحة في العالم.

وقال غابرييل للصحفيين: "تلقينا رسالة شفهية من الخارجية التركية وسنرسل هذا الطلب كالمعتاد إلى وزارة العدل الألمانية، التي ستبحث الأمر على أسس دستورية".

والأسبوع الماضي أطلقت براغ سراح مسلم، بعدما احتجزته لفترة وجيزة بناء على مذكرة اعتقال تركية، لكن طلب منه البقاء في أراضي الاتحاد الأوروبي وأن يكون متاحا لحضور جلسات بشأن قضية ترحيله.

وبعد ذلك تحدث مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، أكبر حزب لأكراد سوريا، في مظاهرة في برلين، السبت.

وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي تنظيما إرهابيا بسبب علاقاته بمتمردين أكراد داخل حدودها، وأدرجت مسلم على قائمة أكبر المطلوبين الشهر الماضي ورصدت مكافأة قدرها مليون دولار لتوقيفه.